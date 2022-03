Adam Yates over coup Jumbo-Visma: “Ze hebben het geweldig gedaan”

Adam Yates verloor op de eerste dag van Parijs-Nice 22 seconden en een handvol bonificaties op Primož Roglič, die samen met zijn ploeggenoten Christophe Laporte en Wout van Aert een coup had gepleegd in de finale door de rest uit het wiel te rijden. De Brit van INEOS Grenadiers hoopt in de tweede etappe op beterschap.

Yates zat vrij van voren toen het peloton door een linkerbocht aan de Côte de Breuil Bois Robert begon, een klim van 1200 meter aan zes procent. Op het moment dat Christophe Laporte, Wout van Aert en Primož Roglič wegreden, probeerde de Brit het gat nog dicht te rijden. Uiteindelijk moest hij de trein van Jumbo-Visma toch laten gaan. “Ik ging in een vrij goede positie door de bocht”, blikte hij in gesprek met Cycling Pro Net terug voor de tweede etappe.

Toen Laporte, Van Aert en Roglič volle bak doorreden, moest Yates passen. “Ze gingen zo hard. Ik kon ze misschien voor dertig seconden bijhouden, maar daarna was het ciao, ciao. Chapeau voor ze, ze hebben het geweldig gedaan”, was hij complimenteus naar de concurrentie. “Het was zo’n korte klim. Ik denk niet dat veel jongens dit hadden verwacht. Het was geen speciale plaats. Als je zo hard gaat, maakt het echter altijd een verschil in de finale.”

De kopman van INEOS Grenadiers hoopt beterschap in de tweede etappe. “Vandaag is weer een nieuwe dag en hopelijk kunnen we het beter doen.” Wel moet hij vermoedelijk afrekenen met een urenlange zijwind. “Voor een renner zoals ik zijn dit geen optimale omstandigheden. We hebben echter een super ploeg. Ik moet proberen Luke Rowe de komende uren te volgen, hopelijk levert dat een mooi resultaat op.”