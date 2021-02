Adam Yates na UAE Tour door naar ziekenhuis

Adam Yates kwam in de slotrit van de UAE Tour lelijk ten val. De Brit is na afloop van de etappe uit voorzorg naar het ziekenhuis gegaan voor verder onderzoek.

INEOS Grenadiers verwacht dat er in het ziekenhuis geen verdere verwondingen dan de snij- en schaafwonden in zijn gezicht aan het licht komen.

Yates wist ondanks de valpartij zijn tweede plaats in het algemeen klassement veilig te stellen.

All good boys, crosswind, all good boys, half the team chewing tarmac, all good boys 👊🏻 Some tough buggers in this team @INEOSGrenadiers

— Luke Rowe (@LukeRowe1990) February 27, 2021