Adam Yates ‘kon herstellen’ op weg naar Bayonne: “Het was een mooie dag”

De rappe mannen streden vandaag op weg naar Bayonne op het scherpst van de snede, maar voor geletruidrager Adam Yates was het een kwestie van sparen, sparen en nog eens sparen. De Brit kwam de rit zonder kleerscheuren door en blijft zo nog een dag langer in het geel.

“Het was een mooie dag om te herstellen”, waren de eerste woorden van de renner van UAE Emirates in het flashinterview. “Voor ons draaide het om herstellen, zoveel als mogelijk. Dit was één van de weinige dagen waarop we dat konden doen, al moesten we in de finale nog wel uit het gedrang blijven.”

“De eerste sprintersrit is altijd intens en chaotisch, maar het parcours is de eerste dagen goed uitgetekend”, was Yates nog complimenteus richting de Tourorganisatie. “De wegen waren breed en er lagen onderweg weinig verkeersobstakels. Dat helpt zeker. Zo krijg je minder valpartijen, en is er ook minder chaos.”

Yates kreeg vandaag de kans om te herstellen, en wat extra energie te tanken voor de komende dagen. “Het is tijdens de Tour niet eenvoudig om te herstellen, maar vandaag was wel zo’n dag. Je moet daar dan ook gebruik van maken. We hebben het vandaag rustig aan gedaan”, aldus Yates.