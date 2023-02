Niemand die Adam Yates kan kloppen op ‘zijn’ klim in UAE Tour: “Wist dat ik vroeg moest aanvallen”

Adam Yates won zondag de achtste en laatste etappe van de UAE Tour. De Brit van UAE Emirates viel aan op de lastige Jebel Hafeet en klopte op die manier leider Remco Evenepoel. Yates werd door zijn overwinning nog net derde in het eindklassement.

“Ik wil de ploeg echt bedanken”, begon Yates het flashinterview na afloop. “Ze geloofden in mij en vertrouwden me. Deze overwinning is dan ook voor hun.” UAE Emirates knapte in de laatste rit af en toe wat werk op, maar vooral in de slotfase waren ze actief. “We wilden vol gas gaan aan de voet van de slotklim.”

Het peloton spatte op die manier meteen uit elkaar en al snel ontstond er een kopgroep. Yates kreeg alleen Evenepoel nog in zijn wiel. Op drie kilometer van de streep liet hij de Belg achter zich. “Ik heb vrij vroeg aangevallen, maar ik wist dat dat moest. Ik ben heel blij om te winnen. Het doel was niet om op het podium te geraken, wel om de rit te winnen.

Lees meer: Adam Yates klopt Remco Evenepoel op Jebel Hafeet, Belg wel eindwinnaar UAE Tour