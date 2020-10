Adam Yates klaar voor Luik-Bastenaken-Luik: “Ik voel me fris om weer te koersen” zaterdag 3 oktober 2020 om 11:10

Adam Yates hoopt zijn goede benen uit de Tour de France te verzilveren in Luik-Bastenaken-Luik, waar hij de afgelopen twee jaar naar de top tien reed. “Het was fijn om een korte pauze te hebben na een zware Ronde van Frankrijk. Nu voel ik me fris en klaar om weer te koersen.”

Mitchelton-Scott heeft de ploeg volledig ingericht rond Yates, die na dit seizoen naar Team Ineos vertrekt. Michael Albasini was vier jaar geleden zelf al eens tweede in de heuvelklassieker en rijdt nu zijn laatste profwedstrijd. Daarnaast krijgt de Brit de steun van Daryl Impey, Touretappewinnaar in 2019 en de meesterhelpers Christopher Juul-Jensen en Tsgabu Grmay. De selectie wordt rond gemaakt door Nick Schultz en Barnabás Peák.

“Het voelt raar om Luik te moeten rijden na de Tour de France en in oktober”, vertelt Yates via zijn ploeg. “Maar de weersverwachtingen (winderig weer met van tijd tot tijd regenbuien, red.) zijn vrij vergelijkbaar met de normale plaats op de kalender, in het voorjaar. Ik heb hier in het verleden behoorlijke resultaten behaald, dus ik zou graag die lijn voortzetten en hopelijk heb ik morgen een paar goede benen in de finale.”

Ploegleider Mathew Hayman, die in zijn actieve carrière een keer van start ging in de klassieker, vindt het fijn om Yates weer in de ploeg te hebben. “Hij komt uit de Tour de France waar hij het geel heeft gedragen. We hebben veel renners in goede vorm uit de Tour zien komen. Adam reed de afgelopen twee jaar naar de top tien in Luik, dus we gaan zien wat hij zondag kan uitrichten”, aldus de Australiër.

Mitchelton-Scott voor Luik-Bastenaken-Luik 2020

Michael Albasini

Tsgabu Grmay

Daryl Impey

Christopher Juul-Jensen

Barnabás Peák

Nick Schultz

Adam Yates