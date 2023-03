Adam Yates grootste verliezer na openingsrit Ronde van Catalonië

Er kan na de openingsetappe van de Ronde van Catalonië al een streep door de klassementsambities van Adam Yates. De Britse klimmer van UAE Emirates was in de slotfase betrokken bij een valpartij en verloor zo meer dan tien minuten op zijn grootste rivalen voor het algemeen klassement.

In een hectische finale gingen meerdere renners op hoge snelheid tegen de grond. Dario Cataldo en Michael Storer leken de voornaamste slachtoffers, maar niet veel later bleek ook dat Yates tegen de grond was gegaan. De 30-jarige Brit kon de etappe wel uitrijden, maar moest aan de finish meer dan tien minuten prijsgeven.

Yates kwam gehavend over de finish, maar zijn ploeg liet al snel weten dat de renner vooral last heeft van schaafwonden. De klimmer lijkt de koers met andere woorden te kunnen voortzetten, maar kan al wel een kruis maken over zijn klassementsambities.

Een bittere pil voor Yates, die zich twee jaar geleden nog tot eindwinnaar wist te kronen van de Ronde van Catalonië. Ook werd hij in het verleden al eens tweede en vierde in de meerdaagse wielerkoers. Zijn ploeg UAE Emirates heeft – met de Portugees João Almeida – nog wel een tweede klassementsrenner in de gelederen.

Lees meer: Verrassende ontknoping: Roglic klopt Evenepoel in openingsrit Ronde van Catalonië