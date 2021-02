Adam Yates en Martínez debuteren voor INEOS in UAE Tour

INEOS Grenadiers heeft bekendgemaakt welke renners zondag van start gaan in de UAE Tour. Bij de zeven namen zijn ook Adam Yates en Daniel Martínez, die voor de eerste keer in het tenue van de Britse ploeg gaan koersen.

Yates kwam deze winter over van Mitchelton-Scott en is in de Emiraten-ronde de titelverdediger. Een jaar geleden werd de Brit na vijf dagen uitgeroepen tot winnaar, nadat de laatste twee ritten als gevolg van enkele coronabesmettingen waren geschrapt. Martínez verliet na drie seizoenen EF Pro Cycling en verschijnt voor het eerst aan het vertrek van de zevendaagse koers. Naast Yates en Martínez maken ook Andrey Amador, Brandon Rivera en Luke Rowe hun seizoensdebuut.

Twee renners hebben al wedstrijdkilometers in de benen. Iván Sosa reed afgelopen week de Tour de La Provence, waar hij de etappe naar de Mont Ventoux won èn het eindklassement achter zijn naam zette. Wereldkampioen tijdrijden Filippo Ganna kwam al in actie in de Ster van Bessèges en ook de Italiaan keerde niet met lege handen terug naar huis. Eerst zegevierde hij vanuit de vroege vlucht in de vierde etappe, een dag later won hij ook de afsluitende tijdrit.

INEOS Grenadiers voor de UAE Tour 2021

Andrey Amador

Filippo Ganna

Daniel Martínez

Brandon Rivera

Luke Rowe

Iván Sosa

Adam Yates