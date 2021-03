Adam Yates blijft op zijn hoede in Catalonië: “De komende etappes zijn verraderlijk”

Adam Yates slaagde er gisteren in om zonder kleerscheuren de koninginnenrit van de Ronde van Catalonië door te komen, met dank aan een ijzersterke INEOS Grenadiers-trein. De Brit is de gedoodverfde favoriet om de ronde te winnen, maar blijft met nog drie etappes te gaan op zijn hoede.

In de vierde etappe kregen de renners twee beklimmingen van de buitencategorie en één col van de eerste categorie voorgeschoteld. De finish lag in wintersportoord Port Ainé, na een beklimming van net geen negentien kilometer. “Het was echt een hele lastige etappe. We moesten al snel aan de bak, gezien de aanwezigheid van Lennard Kämna in de vroege vlucht”, blikt Yates terug op een middagje klauteren.

“Kämna was een gevaarlijke man voor het klassement en dus moesten we onderweg nog harder op kop rijden. Vandaag werd wel weer duidelijk dat we een ontzettend sterke ploeg hebben. De jongens reden echt geweldig en wisten me uit de problemen te houden. Ik denk dat we nu genoeg voorsprong hebben in het klassement. We kunnen vanaf nu gewoon verdedigen en het is zaak om nu niks meer tegen te komen.”

Verraderlijke etappes

Toch waakt Yates voor te veel optimisme, aangezien er nog een paar lastige etappes op het programma staan. Zo krijgen de renners vandaag de Port de Montserrat (7,5 km aan 6,7%) in volle finale voorgeschoteld en zondag is het tijd voor de traditionele slotetappe in Barcelona. “De etappes van vrijdag en zaterdag zijn bijna 200 kilometer lang en erg verraderlijk en technisch. Het is belangrijk om uit de problemen te blijven.”

“De etappe in Barcelona (met telkens de terugkerende beklimming van de Montjuïc, red.) is zelfs een van de zwaarste ritten van het seizoen. We bekijken het vanaf nu dag per dag en hopen zoveel mogelijk energie te sparen”, aldus Yates, die in het algemeen klassement een voorsprong van driekwart minuut heeft op ploegmakkers Richie Porte en Geraint Thomas. Alejandro Valverde is de eerste echte uitdager op plaats vier, op 1:03 van de Brit.