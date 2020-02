Adam Yates blijft leider in UAE Tour: “Het verliep volgens plan” donderdag 27 februari 2020 om 17:30

Adam Yates wist vandaag geen tweede zege te boeken op Jebel Hafeet, maar de Britse klimmer van Mitchelton-Scott behield zonder problemen zijn leiderstrui. “Het verliep volgens plan, maar ik had toch graag de etappe gewonnen”, zo vertelt Yates, die Tadej Pogačar naar de zege zag sprinten.

De klassementsleider werd op de ruim tien kilometer lange slotklim meerdere keren uitgedaagd door zijn Sloveense rivaal, maar Yates bleek sterk genoeg om te reageren op de versnellingen van Pogačar. De twee kemphanen mochten uiteindelijk samen met Alexey Lutsenko om de zege sprinten.

“Ik wist dat ik alleen maar hoefde te volgen, gezien de grote tijdsverschillen in het klassement. Ik hoefde niet te lossen, maar anders had ik de schade ook kunnen beperken. Ik voelde echter dat de benen goed waren. We hebben nog steeds de leiderstrui, en dat met nog twee etappes te gaan. Het was een goede dag.”

Nog twee etappes

Nog voor de slotklim van Jebel Hafeet was het opletten geblazen voor de klassementsrenners, aangezien het peloton enkele keren in waaiers werd getrokken. “Er was toch wel wat nervositeit, maar ik werd geweldig bijgestaan door mijn teammaats. Ze wisten me in een perfecte positie af te zetten aan de voet van de slotklim.”

Het verschil tussen Yates en Pogačar is na vijf etappes nog altijd één minuut in het voordeel van de Brit. De UAE Tour duurt nog tot en met zaterdag.