Adam Toupalik zet tweetal BORA-hansgrohe een hak in slotrit Czech Tour

Adam Toupalik heeft de slotrit in de Czech Tour gewonnen. De Tsjech van Elkov-Kasper bleek in Sternberk net wat sterker dan Ben Zwiehoff en Florian Lipowitz, met wie hij op het voorlaatste heuveltje was weggereden. Lipowitz trok wel het eindklassement naar zich toe.

De laatste rit in de Czech Tour bracht het peloton over geaccidenteerd terrein van Sumperk naar Sternberk. Vlak voor de start stond nog maar weinig een eindzege van Lipowitz in de weg, omdat naaste belager Johannes Staune-Mittet ’s ochtends niet meer op de fiets was gestapt. De Noor, die zaterdag nog de derde etappe won, was ’s nachts ziek geworden en besloot uit de wedstrijd te stappen.

Wat er voor de overige renners in koers dan nog te halen viel, was een etappezege. Een vroege vlucht met Niccolo Bonifazio, Toby Perry, Sian Fredheim en Arthur Kluckers hoopten zondag het peloton te verrassen, maar werden op een listige lokale omloop met daarin een steil klimmetje van 900 meter weer tot de orde geroepen door een uitgedund peloton.

Lipowitz hoopte daarna de puntjes op de i te zetten. De coureur van BORA-hansgrohe trok op de voorlaatste steile klim ten aanval en kreeg onder mee ploeggenoot Zwiehoff, Jacob Ericsson en Toupalik met zich mee. Die laatste zou op de slotklim wegrijden bij de twee ploegmaten van BORA-hansgrohe en de etappe naar zich toetrekken.

Of hij het feestje van BORA-hansgrohe, dat wel het klassement won met Lipowitz, daarmee verpestte, valt te betwijfelen.