Ad Bos, grote drijfveer achter TVM-sportploegen, overleden

Op 83-jarige leeftijd is Ad Bos onverwachts overleden. Een vertegenwoordiger van de familie heeft dit aan WielerFlits laten weten. Bos senior is met zijn grote wielerhart van grote betekenis geweest voor de wielersport. Hij was de grote initiator van in eerste instantie de Transvemij amateurwielerploeg, die later furore boekte als de TVM-wielerploeg met ploegleider Cees Priem aan het hoofd.

Liefst 25 jaar was de geboren Zeeuw Ad Bos president-directeur van TVM verzekeringen (1976-2001), waarna zijn zoon Arjan Bos de daaropvolgende twintig jaar aan de leiding van de transportverzekeraar stond.

TVM is een naam die het grote publiek associeert met de wieler- en schaatsploeg die het bedrijf vele jaren sponsorde. Aan Dagblad Trouw vertelde Ad Bos in 2010 dat hij sponsorde uit puur zakelijke motieven, maar hij was tegelijkertijd een gepassioneerd liefhebber. Hij had een bescheiden sportachtergrond als voetballer en tafeltennisser, doch zat hij nooit op de fiets.

Ad Bos groeide op in Heinekenszand, het dorp waar ook Jan Raas vandaan komt. Binnen zijn familie was niemand actief in de wielersport. “Maar mijn zes broers en ik hebben die sport wel altijd heel intensief beleefd”, vertelde Bos later. “Zeeland is een echte wielerprovincie. Tafeltennis is geen communicatiesport, dat doe je zelf. Over wielrennen werd thuis het meeste gesproken. Daar zit veel meer passie in. Toen Jan Raas voor de eerste keer naar de Tour de France ging, leefde zijn hele dorp mee. En allemaal hadden we op één of andere manier toch iets met wielrennen te maken.”

In 1975 zette Transvemij (afkorting voor Transport Verzekerings Maatschappij) de eerste stappen in de wielersport. Het begon met de sponsoring van een amateurploeg met ex-profs, die toen nog in een merkloze witte trui moesten rondrijden. “Dat vond ik geen probleem,” zei Bos. “Onze bedrijfskleuren waren zwart-wit. Ik zag de koppen al in de krant: Zwartwitten houden huis in Kraaiersland.”

Toen de KNWU tien jaar later het systeem van de gastrennersverenigingen introduceerde (de sponsor moest gelieerd zijn aan een bestaande club), kon Transvemij twee dingen doen: stoppen of een profploeg oprichten.

Als een klein wielerteam begon TVM in 1986 in het profpeloton. Broer Piet Bos werd ploegleider. Ad Bos vertelde hierover in Trouw: “We zochten de koersen uit waarin we publiciteit konden halen. We mochten meteen starten in Parijs-Roubaix. Roger de Cnijf probeerde zo snel mogelijk te ontsnappen om maar een keer in beeld te komen. Het lukte, maar hij had pech: zijn stuur brak. De camera zat er bovenop, minutenlang. Iedereen had te doen met die jongen, maar wij riepen in de auto: ‘Wat goed hè?’ Als je kansloos bent, moet je wat doen om in de publiciteit te komen. Nu doen we dat alleen maar in dienst van het resultaat.”

Ad Bos werd in zijn directe omgeving door de meesten steeds aangesproken als Mijnheer Bos, omdat hij overal veel respect afdwong. In de hoogtijdagen van het vaderlandse cyclisme was TVM vaak het kleinere ‘broertje’ achter Panasonic, Buckler, PDM en later Rabobank.

Toch groeide de formatie, door de jarenlange sponsoring en het aanvalslustige karakter van de ploeg, uit tot een vaste waarde. Met onder meer Jeroen Blijlevens, Peter van Petegem, Tristan Hoffman, Steven de Jongh, Servais Knaven, Maarten den Bakker, Bart Voskamp, Johan Capiot, Jesper Skibby, Bo Hamburger, Phil Anderson en Dimitri Konychev werden prachtige resultaten behaald.

Vooral in het klassieke voorjaar scoorde de ploeg goed en er werden klassieke zeges behaald in onder andere de Ronde van Vlaanderen, E3 Prijs Harelbeke, Gent-Wevelgem, Brabantse Pijl, Omloop Het Volk en de Scheldeprijs. Verder behaalde TVM ook ritzeges in tal van kleine en grote wielerrondes, waaronder diverse ritsuccessen in de Tour de France. Bos volgde ‘zijn’ ploeg op de voet. Hij las iedere dag liefst twaalf kranten, waaronder zes Belgische, om volledig op de hoogte te zijn wat er zich in de wielersport afspeelde.

Ad Bos introduceerde eind jaren tachtig in de Tour de France ook de relatie-marketing. Als eerste team liet TVM een klein busje rondrijden met gasten. Inmiddels is dit een miljoenbusiness in het wielrennen geworden.

In 1998 stapte de ploeg uit de Tour de France, net zoals alle Spaanse teams, uit protest tegen invallen door justitie en politie bij ploegen, die doping zochten. De ploeg kwam in opspraak omdat er eerder in het jaar bij een politiecontrole in de buurt van Reims EPO in een truck van de ploeg was gevonden. Tijdens die Tour de France belandden ploegleider Cees Priem, verzorger Jan Moors en teamarts Andrei Michailov enige tijd in de gevangenis. Een zaak die Ad Bos emotioneel raakte.

In 2000 stopte TVM als sponsor in de wielersport, waarna co-sponsor Farm Frites het team overnam. TVM stapte vervolgens in het schaatsen. Ook hier was Ad Bos samen met zijn zoon Arjan de grondlegger van de sponsorovereenkomst. Later boekten vooral Sven Kramer en Ireen Wüst grote schaatssuccessen in de kleuren van TVM, maar kwamen ook Erben Wennemars, Carl Verheijen, Renate Groenewold, Jochem Uytdehaage, Marianne Timmer en o.a. Gerard van der Velde uit voor de bekende ‘groene’ ploeg waar Gerard Kemkers en Jac Orie als trainers/coaches het schaatsen naar een hoger niveau tilden.

Ad Bos bleef de laatste jaren vooral het wielrennen op de voet volgen. Dankzij zijn sponsoring van de wieler- en schaatsploegen is hij van grote betekenis geweest voor de Nederlandse topsport.