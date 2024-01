dinsdag 9 januari 2024 om 14:30

ACTIE | Bezoek het EK Baanwielrennen in Apeldoorn met 50% korting

Het EK Baanwielrennen begint direct goed, en jij kunt er nog bij zijn. Als partner van het evenement kunnen we namens Wielerflits 50% korting aanbieden op tickets voor de woensdag en de donderdag! Gebruik de kortingscode ‘Wielerflits50’, verzeker jezelf vanaf € 8,75 van een plekje en beleef de teamsprint en de koppelkoers live.

Op woensdag komt ‘The Bullet Train’ in actie. Jeffrey Hoogland, Roy van den Berg en Harrie Lavreysen zijn de absolute favoriet tijdens de Team Sprint en verdedigen de Europese trui in Apeldoorn.

Donderdag is een belangrijke dag voor Jan-Willem van Schip en Youri Havik. De wereldkampioenen op de Koppelkoers strijden voor het volgende succes. Lukt het ze om ook de Europese titel te bemachtigen?

Let op! Per dag is de kortingscode slechts 250x te gebruiken. Wacht dus niet te lang, want OP=OP