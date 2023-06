Acrobatische toeren op het NK: Van der Poel tikt op knappe wijze bidon weg

Mathieu van der Poel kroonde zich vandaag dan wel opnieuw niet tot Nederlands kampioen op de weg, de renner van Alpecin-Deceuninck maakte onderweg wel weer de koers. En dat is nog niet alles: Van der Poel vond ook nog de tijd om wat acrobatische toeren uit te halen.

Van der Poel tikte in volle finale, op een van de klimmetjes, op knappe wijze een op het asfalt liggende bidon weg. De Nederlandse titel veroveren, dat lukte dan weer niet voor de 28-jarige renner.

In volle finale even een bidonnetje aan de kant tikken zodat een ander er niet over kan vallen. Netjes hoor @mathieuvdpoel #nkwielrennen pic.twitter.com/J2b12ALtAC

— Just Vervaart | http://journa.host/@just (@justvervaart) June 25, 2023