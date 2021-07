Ackermann wint slotrit Sibiu Tour, eindzege voor Aleotti

Groot feest voor BORA-hansgrohe op de slotdag van de Sibiu Cycling Tour. De Duitse ploeg wist met sprinter Pascal Ackermann de 205 kilometer lange slotrit naar Sibiu te winnen, terwijl de Italiaanse klimmer Giovanni Aleotti de eindzege in Roemenië veiligstelde.

In de lange slotetappe lag het zwaartepunt in de finale. Ongeveer dertig kilometer voor de finish lag een klimmetje waar het peloton uit elkaar spatte onder aanvoering van Fabio Aru. Een uitgedund peloton kwam daardoor over de top. Riccardo Zoidl ging nog in de aanval, maar Pascal Ackermann counterde die aanval om de leidende positie van Aleotti te beschermen. De vlucht strandde dan ook.

Wat volgde was een sprint in het centrum van Sibiu, die eenvoudig gewonnen werd door Ackermann. Hij bleef thuisrijder Eduard-Michael Grosu voor. De derde plaats was voor Matthew Walls, nog een renner van BORA-hansgrohe. Aleotti kwam ook in het peloton over de finish en mocht daardoor de gele trui definitief in ontvangst nemen.