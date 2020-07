Ackermann oppermachtig in slotrit Sibiu Tour, eindzege voor Mühlberger zondag 26 juli 2020 om 19:20

De slotrit van de Sibiu Tour is een prooi geworden voor Pascal Ackermann. De sprinter van BORA-hansgrohe was in de middagrit van 109 kilometer de beste in de binnenstad van Sibiu. Het is voor hem de tweede ritzege van deze Roemeense ronde. De eindoverwinning kon Gregor Mühlberger niet meer ontgaan na een ijzersterke klimtijdrit eerder vandaag.

Na de ochtendtijdrit was het peloton iets kleiner geworden, omdat een aantal renners de tijdslimiet van 25% niet wist te halen en dus uit koers gehaald werd: daarbij ook Nederlander Ivar Slik en sprinters Rudy Barbier en Andrea Guardini.

Weulink weer in de aanval

Dat weerhield drie renners er niet van om al vroeg in de korte slotrit naar Sibiu-stad ten aanval te trekken. Meindert Weulink was namens À BLOC opnieuw mee, net als Valère Thiébaud (Roth Gruppe). Zij steden om de prijs voor de strijdlust. Andrea Pietrobon (CT Friuli) maakte het drietal compleet. Veel meer dan anderhalve minuut kregen zij niet en met nog 55 kilometer te gaan was de aanval al geneutraliseerd.

Stijn Appel zorgde voor een nieuwe aanvalspoging namens À BLOC, dat zich deze rittenkoers zeer aanvallend toonde. De voormalig mountainbiker kreeg Gabriele Petrelli (CT Friuli) met zich mee. De achtervolging werd geleid door BORA-hansgrohe, Israel Start-Up Nation en Nippo-Delko One Provence. De voorsprong van Appel en Petrelli schommelde lange tijd rond de minuut.

Indrukwekkende trein BORA-hansgrohe

In de laatste tien kilometer werd het tempo in het peloton opgeschroefd, waarna het avontuur van Appel en zijn vluchtmakker op een kleine vijf kilometer van de finish strandde. De finale in de straten van Sibiu was technisch, met veel bochten en ook gladde steentjes.

De lead-out van BORA-hansgrohe voor sprinter Pascal Ackermann begon onder de boog van de laatste kilometer met een indrukwekkende trein, die alles en iedereen uit het wiel reed. Ackermann kwam als eerste de laatste bocht door en reed ongehinderd naar de ritzege. Zijn ploeggenoot Michael Schwarzmann kon zelfs tweede worden, voor thuisrijder Eduard Grosu.