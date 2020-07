Gregor Mühlberger slaat dubbelslag in klimtijdrit Sibiu Tour zondag 26 juli 2020 om 12:12

Gregor Mühlberger heeft de macht gegrepen in de Sibiu Tour. De Oostenrijker van BORA-hansgrohe was veruit de sterkste in de klimtijdrit naar Arena Platos en wist ploeggenoot en leider Patrick Konrad op meer dan één minuut te fietsen.

Wie wint de tiende editie van de Sibiu Cycling Tour? De beslissing moest vallen in een klimtijdrit van Curmătura Ștezii naar Arena Platos. De renners kregen een tijdrit van 12,5 kilometer voorgeschoteld aan een gemiddeld stijgingspercentage van 5,2%. Het leek vooral een duel te worden tussen BORA-hansgrohe-ploegmaten Gregor Mühlberger en Patrick Konrad.

Aandacht voor de vroege starters

Het verschil tussen beide mannen was voor aanvang van de tijdrit slechts drie seconden in het voordeel van Konrad. Maar eerst ging de aandacht uit naar de vroege starters. De eerste richttijd werd neergezet door Rémi Capron. De slechts 20-jarige Fransman van Akros-Excelsior-Thömus deed 28 minuten en 47 seconden over zijn klimtijdrit.

Capron stond dus even in het middelpunt van de belangstelling, maar zijn tijd werd al snel verbeterd door Emil Dima. Het laatste woord was echter aan de tijdritspecialisten en de klassementsrenners. Zo zagen we oude bekende Serghei Țvetcov, deze week uitkomend voor de Roemeense selectie, een nieuwe snelste tijd neerzetten.

Ongenaakbare Mühlberger doet uitstekende zaken

Țvetcov bleek echter niet opgewassen tegen Gregor Mühlberger. De Oostenrijker won eerder deze week al de koninginnenrit met aankomst aan Bâlea Lac en liet vandaag zien de beste klimmer te zijn in deze Sibiu Tour. Mühlberger wist als enige renner een tijd net boven de 26 minuten te realiseren. Matteo Badilatti moest als naaste belager meer dan een minuut toegeven.

Konrad hoopte vandaag de Sibiu Tour op zijn naam te schrijven, maar moest duidelijk (een verlies van meer dan een minuut) zijn meerdere erkennen in ploeggenoot Mühlberger. Die laatste hoeft vanmiddag alleen nog maar de relatief vlakke slotetappe richting Sibiu te overleven. Adne van Engelen eindigde namens Bike Aid overigens knap als zevende in de klimtijdrit.

The time limit of 25% is enforced. This means that 18 riders are eliminated after stage 3a and not allowed to start this evening. #SibiuTour — Sibiu Cycling Tour (@SibiuTourEN) July 26, 2020