Ackermann komt door val niet aan sprinten toe: “We hadden gewoon pech”

Pascal Ackermann is samen met Sam Bennett wellicht de beste sprinter in de Volta ao Algarve, maar in de openingsetappe kon de Duitser zijn snelle benen niet laten spreken. In de finale werd hij opgehouden door een val.

“Natuurlijk ben ik teleurgesteld”, liet hij via BORA-hansgrohe weten. “We hebben veel gedaan om de wedstrijd te controleren en ik had goede benen vandaag. Ook de oplopende laatste rechte lijn paste bij mijn kwaliteiten, maar ik kon de val simpelweg niet vermijden. Twee kilometer moest ik volle bak rijden om terug te komen en toen begon de sprint al voor de laatste bocht. Er was niets wat ik anders had kunnen doen. Het is jammer, maar we hadden gewoon pech.”

Dat beaamde ook zijn ploegleider Jean-Pierre Heynderickx. “We hebben veel gewerkt en de jongens deden goed werk tot de laatste drie kilometer. Ook daar waren ze goed gepositioneerd, maar de val was vooraan in het peloton. Rudi ging neer, maar hij is oké. Pascal zat in zijn wiel en moest stoppen. Hij kon wel weer terugkeren, maar omdat hij al zijn energie moest aanspreken verloren we eigenlijk de koers. We deden niets verkeerd, maar soms heb je gewoon pech.”