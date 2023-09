woensdag 13 september 2023 om 09:56

ABLOC ziet met Martins Pluto nog een renner vertrekken naar BEAT Cycling

Een nieuwe transfer in het Nederlandse continentale wielercircuit. Mārtiņš Pluto vertrekt namelijk bij ABLOC voor een nieuw avontuur bij BEAT Cycling. De Letse Nederlander/Nederlandse Let is al de derde ABLOC-coureur die de overstap maakt naar BEAT. Lars Loohuis en Stijn Appel gingen Pluto al voor.

De 25-jarige Pluto zette in 2018 zijn eerste stappen in het Nederlandse continentale circuit in dienst van Monkey Town, dat we nu kennen als ABLOC. De Hagenees liet zich de voorbije jaren vooral zien als sprinter en wist met zijn rappe benen al naar ereplaatsen te sprinten in de Ronde van Turkije, Tour of Qinghai Lake, Flèche du Sud en het Kampioenschap van Vlaanderen.

Vorig jaar zegevierde Pluto al in de Midden-Brabant Poort Omloop, maar dit seizoen wist hij zich nog nadrukkelijker in de kijker te rijden. Zijn uitslagen in het voorjaar liegen er niet om: vijfde in de Ster van Zwolle, derde in de Arno Wallaard Memorial en Ronde van Overijssel en tweede in de Slag om Woensdrecht. Pluto wist zich ook op een hoger niveau te onderscheiden met een achtste plek in de Van Merksteijn Fences Classic en veertiende plaats in de Ronde van Limburg.

“Het verschil met vorig seizoen is echt als dag en nacht. Ik weet niet waar het aan ligt. Het is niet dat ik per se meer voor de sport ben gaan doen. Elk jaar heb ik gewoon een stap vooruit gezet en dit jaar een iets grotere stap. Kijk, ik ben altijd wel rap geweest, maar dan moet je ook de inhoud hebben. Nu ben ik steeds veel frisser in de laatste kilometers. Ik probeer nu ook gewoon van koers tot koers te leven. Dat gaat goed, niet teveel bezig zijn met wat ik dan en dan ga doen”, liet hij juni nog weten aan WielerFlits.

Nieuwe stap

Het levert hem nu dus een contract op bij BEAT Cycling. “Op papier hebben we een enorm sterke ploeg voor 2024. Samen met de mannen wil ik voor een seizoen vol amBEATie gaan”, geeft de nieuwe aanwinst met een kwinkslag aan. “Verder lijkt het me super vet om onderdeel te zijn van de BEAT-community. Op persoonlijk vlak wil ik weer een stap zetten als renner en overwinningen binnenhalen”, is Pluto ambitieus.