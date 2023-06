Martins Pluto gaat zich vol ‘smijten’ in sprintgeweld ZLM Tour: “Podium kan”

Martins Pluto (25) is met recht een van de ontdekkingen van dit seizoen te nemen. De Nederlandse Let of de Letse Nederlander, wat u wilt, rijgt de afgelopen maanden de ereplaatsen aan elkaar op Continental- en ProContinental-niveau. Woensdag start in hij de ZLM Tour: “Ik heb er enorm veel zin in om me te smijten tussen de mannen.”

Sommige talenten doen er wat langer over om de grote stap van junioren naar het continentale peloton te verteren. Pluto is er zo een van. De Hagenees tekende in 2018 een contract bij Monkey Town en is tegenwoordig ploegmeubilair bij het team dat nu ABLOC heet. Alhoewel echt korte uitslagen in zijn eerste jaren uitbleven, zit er sinds een jaar of drie een duidelijk stijgende lijn in de prestaties van de Let.

Een eerste voorteken van de spurtcapaciteiten van Pluto zagen we in de Ronde van Turkije in 2021, toen hij negende werd in de vierde rit achter onder meer Mark Cavendish en Jasper Philipsen. Pluto was op dat moment al elite-renner. Dat seizoen zou hij nog een aantal keer kort eindigen: onder meer op het Kampioenschap van Vlaanderen (8ste). Het jaar daarop sukkelde de ABLOC-renner wat met zijn gezondheid, maar wist hij wel de Midden-Brabant Poort Omloop te winnen: zijn eerste grote zege.

Dit seizoen is Pluto helemaal los. Als er gesprint moet worden na een zware of lichte koers, dan is Pluto er altijd bij. Zijn uitslagen liegen er niet om: vijfde in de Ster van Zwolle, derde in de Arno Wallaard Memorial en Ronde van Overijssel en tweede in de Slag om Woensdrecht. We vergeten dan nog een achtste plek in de GP Marcel Kint en veertiende plek in de Ronde van Limburg.

“Het verschil met vorig seizoen is echt als dag en nacht”, vertelt de 25-jarige sprinter. “Dit jaar rijd ik echt een constant seizoen. Dat maakt me wel echt supertrots. Wat nog mist, is een overwinning dit jaar.”

Inhoud gekweekt

Waar de ontbolstering van Pluto vandaan komt? “Ik weet het niet. Het is niet dat ik per se meer voor de sport ben gaan doen. Elk jaar heb ik gewoon een stap vooruit gezet en dit jaar een iets grotere stap. Kijk, ik ben altijd wel rap geweest, maar dan moet je ook de inhoud hebben. Nu ben ik steeds veel frisser in de laatste kilometers.”

Misschien zit het succes van Pluto hem ook wel in het mentale aspect, zegt hij. “Ik heb altijd geprobeerd om de stap naar de profs te maken. Daardoor verloor ik soms wel het plezier in de koers. Nu probeer ik gewoon van koers tot koers te leven. Dat gaat goed, niet teveel bezig zijn met wat ik dan en dan ga doen.”

Woensdag start de sprinter van ABLOC, waar hij niet een, twee, drie verwacht zijn eerste seizoenszege binnen te halen. “Wij hebben geen treintje zoals Kooij of Cavendish en ik ben zelf ook niet de allerrapste aan de start, maar als alles goed valt – daar droom ik van – dan hoop ik een keer bij de eerste drie te eindigen.

Tentamens

Na de ZLM Tour zal Pluto even gas terugnemen. Een echte rustpauze had hij namelijk nog niet dit seizoen. De grote doelen die daarna komen zijn de Midden-Brabant Poort Omloop en de Tour of Qinghai Lake. Geen Lets kampioenschap, dus. “Het Lets kampioenschap is een groot casino en vanwege tentamens moest ik kiezen tussen die wedstrijd of Qinghai Lake. Dan acht ik mijn kans op succes in China groter.”