ABLOC CT op drie fronten actief dit weekend

ABLOC CT heeft een druk weekend voor de boeg. De Nederlandse continentale ploeg is op drie fronten actief dit weekend. De grootste wedstrijd waar ABLOC van start gaat is de Sibiu Cycling Tour in Roemenië, een ronde van UCI 2.1-niveau.

Die Roemeense rittenkoers staat van 3-6 juli op het programma. Teammanager Paul Tabak is er zelf de ploegleider en hij heeft er Stijn Appel, Nils Sinschek, Ivar Slik, Meindert Weulink, Mike Schuch en Mel van der Veekens in de selectie opgenomen. In 2019 wist Slik nog een rit te winnen in de Sibiu Cycling Tour.

GP Color Code met combinatieploeg

Zaterdag komen ook enkele beloften van de ABLOC-formatie in actie. Stijn Daemen, die onlangs zijn beloftentitel kwijtraakte, rijdt samen met Lance Huenders, Lars Loohuis en Bodi del Grosso de Belgische beloftenwedstrijd GP Color Code Bassenge.

Zij krijgen daar bijval van Bram Kras en Bruno van Beek, twee renners van het regioteam Noord-Holland. “Wij rijden in combinatie met het regioteam. Het gaat om een samenwerking waarbij wij eventueel renners van opnemen in ABLOC”, aldus Tabak.

Omloop der Kempen

En zondag komt ABLOC CT in actie in de Omloop der Kempen in de Schwalbe Topcompetitie. De selectie bestaat in die nationale koers uit Rick van Breda, Martins Pluto, Adriaan Janssen, Stijn Daemen, Aden Paterson, Niels van der Gracht en André Luijk. Ploegleider van dienst is Chris de Jonge.