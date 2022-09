‘Aaron Van Der Beken wordt in 2023 prof bij Bingoal Pauwels Sauces WB’

Aaron Van Der Beken lijkt volgend jaar de stap naar de profs te maken. De 21-jarige renner, die momenteel voor de opleidingsploeg van Lotto Soudal rijdt, zou in 2023 overstappen naar Bingoal Pauwels Sauces-WB. Dat meldt DirectVelo.

De 21-jarige Van der Beken, een klimmer, is sinds 2021 in dienst bij Lotto Soudal U23. Vorig jaar werd hij negende in de Giro Ciclistico della Valle d’Aosta en elfde in Le Tour de Savoie Mont Blanc. Dit seizoen behaalde hij onder andere een zesde plaats in de Coppa della Pace – Trofeo F.lli Anelli (1.2U). In 2018 was hij ploeggenoot van Remco Evenepoel, toen deze in Innsbruck wereldkampioen bij de junioren werd.