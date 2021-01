Wielerflits Kort

In de rubriek WielerFlits Kort bundelt WielerFlits al het nieuws dat de site nog niet gehaald heeft. Vandaag onder meer over de Gravel and Tar Classic.

Aaron Gate zegeviert in Gravel and Tar, Bennett achtste

Aaron Gate heeft de Gravel and Tar Classic achter zijn naam gezet. Na ruim 160 kilometer koers, deels over onverharde gravelwegen, kwam de oud-renner van onder meer An Post en Aqua Blue Sport samen met zijn ploeggenoot Luke Mudgway over de aankomst. Finn Fisher-Black, uit de ontwikkelingsploeg van Jumbo-Visma werd vierde, SEG-talent Corbin Strong vijfde en George Bennett achtste. Bij de vrouwen won Olivia Ray.

#GravelAndTar Aaron Gate takes the win of the Gravel and Tar Classic from teammate, Luke Mudgway. pic.twitter.com/2ZsLz0olvP — Astrid van Uden (@AstridvanUden) January 23, 2021