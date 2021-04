Aanvalslust Grossschartner beloond: “Enorme boost voor mijn vertrouwen”

Felix Großschartner en zijn ploeg BORA-hansgrohe hadden op de tweede dag van de Tour of the Alps de slag gemist, maar de Oostenrijker zat niet bij de pakken neer. Vandaag ging hij voor de derde dag op rij in de aanval en deze keer met succes.

“Het voelt altijd goed om een wedstrijd te winnen, en om dat zo dicht bij Oostenrijk te doen is nog beter”, liet Großschartner naderhand via zijn ploeg weten. “Nadat we in de tweede etappe de slag hadden gemist, zei ik tegen mezelf dat ik het gewoon elke dag ging proberen. Tweemaal lukte het niet, maar ik bleef positief en de beloning kwam vandaag met de overwinning.”

“Opnieuw was het plan om in de ontsnapping te komen en dat pakte goed uit. Op de laatste klim had ik de beste benen en ben ik er gewoon voor gegaan. Om twee weken voor de Giro d’Italia in zo’n sterk deelnemersveld te winnen, is erg speciaal en een enorme boost voor mijn vertrouwen”, aldus de 27-jarige Oostenrijker.