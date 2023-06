Aanvallende Campenaerts kleurt koers: “Ik had plezier op de fiets”

Victor Campenaerts was voor de start van het Critérium du Dauphiné nog zeer voorzichtig in zijn uitspraken. “Uitrijden is het enige waar ik aan denk”, liet hij vorige week nog weten in een interview op deze site. Campenaerts liet zich in de tweede etappe van de Franse wielerkoers echter al zien in de aanval.

Campenaerts kleurde – met zes andere renners – de tweede etappe naar La Chaise-Dieu. De Belg hoopte stiekem op een stunt, maar het peloton had andere plannen. “Ik ben heel blij dat ik opnieuw van voren koers en een goed niveau haal. Ik heb me geamuseerd, maar het peloton had duidelijk andere ambities dan om de vroege vlucht te laten gaan. Zeker Soudal Quick-Step. Al is het wel duidelijk dat ze de juiste keuze hebben gemaakt”, liet hij na de finish weten aan Cycling Pro Net.

Campenaerts kijkt echter wel tevreden terug op zijn optreden. “Ik had plezier op de fiets en had een goede verstandhouding met medevluchter Kenny Elissonde. We hebben er het beste van gemaakt. Ik denk dat ik mijn benen wel zal voelen morgen. Het was een goede training en ik hoop snel de best mogelijke vorm te hebben.”

De hardrijder wilde voor de start van de Dauphiné nog niet te hoog van de toren blazen. “Al moet ik zeggen dat ik me de laatste dagen op hoogtestage al goed voelde. Ik heb een maand lang op de Sierra Nevada gezeten. Maar dan nog is het altijd de vraag hoe de benen in competitie aanvoelen. In de Dauphiné is het niveau altijd hoog. Iedereen wil zich bewijzen met het oog op de Tour de France. Ik ben tevreden met de benen en tevreden dat ik de wedstrijd toch een beetje kan beïnvloeden.”

Geen ambities voor tijdrit

Campenaerts was in de eerste jaren van zijn carrière vooral een tijdrijder en woensdag staat er een rit tegen de klok op het programma. “Maar ik heb absoluut geen ambities voor die tijdrit. Ik heb in mijn carrière veel gefocust op het tijdrijden, maar dat is nu verleden tijd. Ik focus me nu op ritten voor de vluchters, zoals vandaag. Hopelijk heb ik in de toekomst meer succes, wanneer het peloton wat meer vrijheid geeft aan de vluchters.”