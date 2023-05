Aanvallen op weg naar Val di Zoldo? Almeida denkt vooral aan de rit van vrijdag

In de achttiende etappe van de Giro d’Italia krijgen de coureurs nog maar eens een zware bergrit voorgeschoteld. Mogen we ons opmaken voor een nieuwe strijd tussen de klassementsrenners? João Almeida, de nummer twee in de stand, lijkt vooral te denken aan de etappe van vrijdag naar Tre Cime di Lavaredo.

Met de Passo della Crosetta (13,5 km aan 7,1%) de beklimming naar Pieve d’Alpago (3,6 km aan 5,4%), de Forcella Cibiana (9,5 km aan 7,9%), de klim naar Coi (5,8 km aan 9,7%) en de slotklim naar Val di Zoldo (2,7 km aan 6,4%) staan er vandaag vijf scherprechters op het menu. De finale lijkt zwaar genoeg voor een strijd tussen de klassementsmannen.

Almeida lijkt de verwachtingen echter te temperen. “Vandaag kiezen we mogelijk voor een conservatieve tactiek. Ik denk dat vrijdag D-Day gaat worden. We laten de andere ploegen vandaag waarschijnlijk de controle nemen, en dan zullen we wel zien wat er gaat gebeuren.”

“Primož Roglič is eigenlijk de renner die tijd moet pakken, maar ik verwacht niet direct aanvallen van hem”, tekent Cycling Pro Net op uit de mond van de kopman van UAE Emirates.