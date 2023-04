Aanval Haig strandt vlak voor finish: “Moest iets proberen tegen overtal INEOS”

Video

Jack Haig deed in de openingsetappe van de Tour of the Alps een gooi naar de ritzege, maar de Australiër van Bahrain Victorious strandde in het zicht van de haven, met nog een kilometer te klimmen. “Maar ik ben wel zeer blij met mijn benen”, vertelde hij na afloop voor de camera van WielerFlits.

Haig sprong op de voorlaatste beklimming weg uit de groep der favorieten en begon met een voorsprong van goed 25 seconden aan de slotklim richting Alpbach (6,2 km aan 4,8%). “Ik probeerde mijn inspanning te managen en wat energie te sparen voor de slotklim. Ik wilde niet al alles geven in het vlakke stuk voor de slotklim”, keek Haig terug op zijn finale.

“Mijn aanval op de voorlaatste klim was niet echt gepland, maar ik zag nog vier renners van INEOS Grenadiers in de eerste groep. Ik moest wel iets proberen, zodat ze niet konden profiteren van een overtalsituatie. Ik hoopte eigenlijk op gezelschap van twee of drie renners, zodat we elkaar konden helpen in de vallei, maar ik stond er nu helemaal alleen voor.”

Haig begon wel als eerste aan de slotklim, maar werd in de laatste kilometer weer bij de lurven gegrepen. Geen eerste zege van het seizoen dus voor de 29-jarige renner, maar Haig is wel zeer tevreden over zijn huidige vormpeil. “We moeten het nu dag voor dag bekijken. Het plan is om agressief te koersen. Als ik goede benen heb, doe ik mee voor het klassement. Is dat niet het geval, dan zal ik alsnog met een goed gevoel deze ronde verlaten.”