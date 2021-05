Aanjager Kelvin Dekker vertrekt bij NXTG Racing

De wegen van NXTG Racing en ploegleider Kelvin Dekker zijn gescheiden. Een meningsverschil ligt daaraan ten grondslag. De zoon van oud-prof Erik Dekker en de oudere broer van Jumbo-Visma-renner David Dekker stond aan de wieg van het team dat is opgericht door Servais Knaven en zijn vrouw Natascha den Ouden. Afgelopen jaar maakte NXTG Racing de stap naar een UCI-ploeg voor beloftenvrouwen.

Dekker was al meerdere jaren ploegleider van NXTG Racing en daardoor ook een van de gezichten van het team. Ex-prof Huub Duijn is tevens ploegleider bij het team en sinds afgelopen jaar bekleedt Wim Stroetinga diezelfde functie bij de junioren-tak van NXTG Racing, dat zich concentreert op de ontwikkeling van jeugdrensters tot profs én aandacht besteedt aan een eventuele maatschappelijke carrière voor hen die de stap niet maken.

Bij het team rijden bekende talenten als Rozemarijn Ammerlaan (wereldkampioene U19 in Innsbruck, 2018), Ilse Pluimers (Europees kampioene U23 op de weg in 2019, zusje van Jumbo-Visma-talent Rick), Britt Knaven (dochter van Servais en Natascha) en de Belgische Shari Bossuyt. Dekker: “Vanaf de allereerste dag dat er begonnen werd met Team APB, ben ik erbij betrokken geweest. De ploeg is gegroeid tot NXTG, ik ben daarin meegegroeid.”

“We hebben samen prachtige koersen gewonnen, maar dit seizoen merkte ik van mijn kant dat er een verschil van inzicht was in een aantal zaken”, laat Dekker aan WielerFlits weten. “Dat is niet erg, maar niet ideaal voor zo’n samenwerking. Dat heb ik op tafel gegooid en besloten er een punt achter te zitten, in onderling overleg weliswaar. Dat was eind maart. Ik vind het jammer, maar het is zeker de juiste keuze voor mij en dan dus ook voor de ploeg.”

Wat Dekker nu gaat doen, houdt hij nog even voor zich. “Ik blijf met zekerheid actief in het wielrennen en wil nog steeds vooruit, alleen zal dat niet meer bij en met NXTG zijn.”