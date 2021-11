Aangescherpte coronamaatregelen hebben gevolgen voor de wielersport

De verder aangescherpte coronamaatregelen die het Nederlandse kabinet vandaag aankondigde en op zondag 28 november ingaan, hebben ook gevolgen voor de wielersport. De KNWU zette de belangrijkste consequenties op een rij.

In het algemeen geldt dat nog steeds geen publiek is toegestaan bij wedstrijden in de topsport en amateursport. Trainingen in de topsport mogen onveranderd ook in de avonduren plaatsvinden. Corona-steunpakketten worden verlengd en/of weer opnieuw geactiveerd.

Overdag mogen sportaccommodaties (binnen en buiten) voor amateursport alleen geopend zijn tussen 05.00 en 17.00 uur. Tijdens trainingen en wedstrijden geldt de 1,5-metermaatregel niet. Voor publieke binnenruimtes van sportlocaties, zoals kantines, kleedkamers en toiletten, is een corona-toegangsbewijs verplicht voor iedereen vanaf 13 jaar. Op officiële sportaccommodaties (binnen of buiten) wordt het dragen van een mondkapje (bij verplaatsing) verplicht en geldt de 1,5-metermaatregel – ongeacht of er aan de deur een corona-toegangsbewijs (CTB) wordt gevraagd.

Sporten buiten een officiële sportaccommodatie mag in groepsverband (maximaal vier personen, exclusief de trainer) na 17.00 uur met inachtneming van de anderhalve meter afstand.