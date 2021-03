Aangepast tenue Deceuninck-Quick-Step in Le Samyn

Deceuninck-Quick-Step rijdt in Le Samyn in een licht aangepast tenue. De Belgische formatie is het uithangbord van een bewustmakingscampagne om drank in het verkeer tegen te gaan. In samenwerking met sponsor Maes 0.0% is gekozen om de slogan ‘Don’t drink and drive’ op het shirt te zetten.

Daarvoor is een speciaal wit vlak toegevoegd aan het donkerblauwe tenue van Deceuninck-Quick-Step. “Maes 0.0% wil aan zijn consumenten laten weten dat ze moeten nadenken over hun gedrag en hun alcoholgebruik als ze nog achter het stuur kruipen. Dit is een commitment dat Deceuninck-Quick-Step en Maes 0.0% willen uitdragen met de nieuwe campagne, omdat veiligheid op de weg een absolute prioriteit is voor beide partijen”, valt te lezen in het persbericht.

De WorldTour-ploeg en het biermerk willen dit goede doel voor, tijdens en na Le Samyn onder de aandacht brengen. “Verkeersveiligheid is voor ons een absolute prioriteit en de ‘Don’t drink and drive’-boodschap komt perfect overeen met waarvoor wij staan”, vertelt Florian Sénéchal. “Wij als rolmodellen vinden het fantastisch om de gevaren van drinken en rijden onder de aandacht te brengen.”

Na afloop van Le Samyn worden de speciale truitjes van Deceuninck-Quick-Step gesigneerd en geveild. De opbrengst gaat naar Responsible Young Drivers, een organisatie die jongeren aanmoedigt om veilig en verantwoord te rijden.