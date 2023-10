zaterdag 7 oktober 2023 om 11:25

Een knecht minder voor Pogacar in Lombardije: vroege opgave Sjoerd Bax na val

Het grootste slachtoffer van de valpartij waarbij ook Belgisch kampioen Remco Evenepoel was betrokken in de beginfase van de Ronde van Lombardije, is Sjoerd Bax. De Nederlander van UAE-Emirates moest op iets meer dan 200 kilometer van het einde de strijd staken.

Bax moest een sleutelrol spelen in dienst van kopman Tadej Pogacar vandaag. De Sloveen kan de Italiaanse herfstklassieker namelijk voor de derde keer op rij op zijn naam schrijven.

De Nederlander bleef lang zitten en leek pijn te hebben, maar het is nog niet bekend hoe groot de schade bij Bax is.