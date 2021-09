Wout van Aert: “Ik vrees dat er naar ons zal worden gekeken”

Wout van Aert torst vandaag de druk van een ganse natie tijdens de slotdag van het WK wielrennen. De kopman van de Belgische brigade is de grote favoriet voor de wereldtitel en kan de eerste Belgische wereldkampioen worden sinds Philippe Gilbert, die in 2012 in Valkenburg de regenboogtrui wist te veroveren.

Van Aert werd voor de start aan de tand gevoeld door Sporza en de NOS. Dat hij de afgelopen nacht goed heeft geslapen, begon de 27-jarige renner zijn verhaal. “Wat ik heb geleerd van de voorbije koersen op dit parcours? Dat achteraan de deur openstond, maar dat het tegelijkertijd moeilijk was om vooraan het verschil te maken. Ik verwacht wel een uitputtingsslag.”

Van Aert voelt zich naar eigen zeggen klaar voor een WK in eigen land, maar laat niet echt in zijn kaarten kijken. “Of ik zelf ga aanvallen in de finale? Dat is een optie, maar het zal afhangen van het koersverloop. Mijn sprint is ook een troef. Ik vrees wel dat er naar ons zal worden gekeken. We zullen de controle moeten pakken.”

Tiesj Benoot, Victor Campenaerts, Yves Lampaert, Remco Evenepoel, Tim Declercq, Jasper Stuyven en Dylan Teuns zijn de andere Belgen aan de start van het WK.