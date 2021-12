97% van wielrensters wil aparte categorie voor U23-vrouwen op WK

Er moet aparte categorie komen voor de vrouwelijke beloften op het WK. Dat laat een grote meerderheid van de wielrensters zien in een enquête, uitgevoerd door de Cyclists Alliance. Dat meldt Cyclingnews op hun site.

De boodschap van de wielrensters is duidelijk, de U23-vrouwen verdienen hun eigen categorie op het WK. Maar liefst 97% stemde hiermee in. 87% voegde daaraan toe dat ook andere races een beloftencategorie verdienen in het vrouwenwielrennen. Dit zou een manier kunnen zijn om de afstand tussen het junioren en elite wielrennen bij vrouwen kleiner te maken.

Eerder maakte David Lappartient, baas van de UCI, bekend dat er plannen zijn om een regenboogtrui uit te reiken in de U23-categorie bij de vrouwen op het WK 2022. Het zou hier wel gaan om een wedstrijd waarin de elite vrouwen samen koersen met de beloften. Dit zou voor problemen kunnen zorgen bij de selecties bij grote landen als Nederland, waar het nu al knokken is voor de plaatsjes.

“Het is een logische stap om een aparte categorie te maken voor de U23 bij de vrouwen. Het is deel van het proces om het vrouwenwielrennen toegankelijker te maken voor jonge talenten. Ze moeten een omgeving krijgen waarin ze zich kunnen ontwikkelen”, zei Gracie Elvin, mede-oprichtster van de Cyclists Alliance (een speciale vakbond voor wielrensters).