Arnaud Démare na nieuwe ritwinst: “Vandaag ging mijn sprint super” donderdag 8 oktober 2020 om 17:54

Arnaud Démare heeft na zes dagen in de Giro d’Italia al twee etappezeges op zak. De Franse kampioen van Groupama-FDJ kon een glimlach van oor tot oor niet tegenhouden in het flashinterview. “Bij mijn eerste zege was de sprint niet perfect, maar vandaag ging het wel super”, zei hij.

De finale van de zesde rit in Matera was nog behoorlijk heuvelachtig. “Het ging echt wel heel fel bergop. Die korte klim was steiler dan verwacht. Ik verloor heel wat plaatsen, maar ben nooit echt kopje onder gegaan”, legt Démare uit. “In de daaropvolgende afdaling, waarin Astana terugkeerde naar de kop van de koers, ben ik hun wiel gevolgd. Daar ben ik vol meegegaan en heb ik niet meer geremd. Daarna heb ik de sprint gelanceerd met alle kracht die ik nog in de benen had.”

Démare had de rit van vandaag lastiger verwacht. “Ik moet toegeven dat ik vanmorgen echt niet zeker was dat ik hier vandaag kon winnen, dat er zou gesprint worden”, vertelt hij. “Maar na een eerste ritzege rijd je bevrijd rond en gaat het allemaal iets gemakkelijker. De omstandigheden zaten ook wat mee. De tegenwind in de finale heeft ons geholpen, iedereen zat ook à bloc in de sprint en mijn ploegmaats hebben prima werk geleverd.”

Mede door zijn twee ritzeges is Démare nu ook de drager van de paarse puntentrui. Hij neemt het tricot over van Peter Sagan, die slechts achtste werd en nu een achterstand van 39 punten heeft op de Fransman.