36-jarige Claire Steels boekt eerste profzege in reVolta

Claire Steels heeft solo de reVolta gewonnen. Voor de 36-jarige renster van Israel Premier-Tech Roland is het pas haar eerste profzege.

De reVolta is de vrouwenversie van de Ronde van Catalonië. In tegenstelling tot de mannenkoers is de editie voor vrouwen slechts een eendaagse wedstrijd.

Scherprechter in de koers was zaterdag de Alt de la Creu d’Aragall (5,6 kilometer aan 5,9 procent) op ongeveer 30 kilometer van de finish.

Steels was op dat moment in de wedstrijd al weggereden uit het peloton en hoorde in de slotfase nog dat Clara Koppenburg in de achtervolging was gegaan, maar zij bleek niet bij machte om het gat met de Britse te dichten. 48 tellen na Steels kwam Koppenburg als tweede over de meet.

Josie Talbot won anderhalf minuut later de sprint van het overgebleven pelotonetje, waardoor Cofidis met twee vrouwen op het eindpodium staat.

Nog niet heel lang prof

Steels is pas aan haar vierde seizoen als profwielrenster bezig. Dit jaar eindigde ze als 9de in Trofeo Binda, 26ste in de Amstel Gold Race en 11de in de UAE Tour.