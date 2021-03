24 Nederlanders op startlijst Le Samyn

Dinsdag is het tijd voor de opener van het Waalse wielerseizoen. In de kasseienkoers Le Samyn doen liefst 24 Nederlanders mee en dat is voor een groot deel te danken aan de deelname van BEAT Cycling, SEG Racing Academy en de opleidingsploegen van Jumbo-Visma en Team DSM. Ook topfavoriet Mathieu van der Poel is van de partij.

BEAT Cycling is met vijf Nederlanders de hofleverancier aan het vertrek. SEG Racing Academy en Jumbo-Visma Development stellen elk vier landgenoten op. Intermarché-Wanty-Gobert en Development Team DSM hebben elk drie Nederlanders in de selectie en dan zijn er nog vijf ‘eenlingen’ binnen hun ploeg.

Alpecin-Fenix

Mathieu van der Poel

BEAT Cycling

Martijn Budding

Luuc Bugter

Piotr Havik

Marten Kooistra

Jan-Willem van Schip

Development Team DSM

Enzo Leijnse

Tim Naberman

Casper van Uden

Groupama-FDJ U23

Marijn van den Berg

Intermarché-Wanty-Gobert

Taco van der Hoorn

Boy van Poppel

Danny van Poppel

Jumbo-Visma Development

Mick van Dijke

Olav Kooij

Rick Pluimers

Axel van der Tuuk

Leopard

Jarno Mobach

Rally

Arvid de Kleijn

SEG Racing Academy

Daan Hoole

Wessel Krul

Jesper Rasch

Maikel Zijlaard

Total Direct Energie

Niki Terpstra