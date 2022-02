19-jarige Sheffield glundert na ritzege in Ruta del Sol: “Het voelt ongelooflijk”

Magnus Sheffield kan zijn geluk niet op na zijn ritoverwinning in de Ruta del Sol. De nog maar 19-jarige Amerikaan ontsnapte in de finale van de derde rit uit een favorietengroep en soleerde naar de winst. “Het voelt ongelooflijk om al zo vroeg in het seizoen mijn eerste profzege te behalen”, vertelt Sheffield op de ploegsite.

INEOS Grenadiers toonde zich in de finale van de rit erg aanvallend. “Het plan van de ploeg voor de etappe was om mij in de beste positie te brengen in de finale, om te kijken of ik kon sprinten. Alleen ontplofte de koers op de laatste klim. Gelukkig hadden we vijf renners in de voorste groep, wat perfect in onze kaart speelde”, legt de oud-renner van Rally uit.

Sheffield, die bezig is aan zijn eerste jaar bij INEOS Grenadiers, won in 2019 voor het laatst. “Ik heb geen wedstrijd meer gewonnen sinds mijn eerste jaar als junior en ik heb de afgelopen jaren niet veel kansen gehad om mijn ontwikkeling te laten zien. Het is allemaal zo snel gegaan, maar ik wist dat ik het in de laatste honderd meter niet kon laten liggen”, zegt hij.

“Deze overwinning zorgt ervoor dat al het harde werk en alle opofferingen, die ik de laatste jaren heb gedaan, het waard zijn geweest. Ik voel dat ik dit vertrouwen goed kan gebruiken als ik straks de klassiekers ga rijden”, kijkt Sheffield vooruit. Volgende week staat hij op het programma voor de Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne.