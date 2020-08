19-jarige Amerikaan Kevin Vermaerke wordt stagiair bij Team Sunweb dinsdag 4 augustus 2020 om 10:23

Volgens de voorlopige deelnemerslijst rijdt Kevin Vermaerke dit weekend nog de Tour de l’Ain met zijn huidige team Hagens Berman Axeon. Later dit najaar zal de jonge Amerikaan echter ook in het shirt van Team Sunweb te zien zijn.

Kevin Vermaerke is een 19-jarig talent dat sinds vorig jaar aan de slag is bij Hagens Berman Axeon, het team van manager Axel Merckx. Vorig jaar won hij de beloftenversie van Luik-Bastenaken-Luik, vóór Victor Verschaeve en Tobias Foss. Twee weken later liet hij zich voor het eerst bij de profs opmerken in de Tour de Yorkshire.

De Amerikaanse tweedejaarsbelofte, die in oktober 20 wordt, proefde eerder al van een oefenkamp met zowel Deceuninck-Quick-Step als met Team Sunweb. Dit najaar wordt hij dus stagiair bij het Duits-Nederlandse team van Iwan Spekenbrink.