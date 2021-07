18-jarige Ayuso tweede in Ordiziako Klasika: “Sánchez was net wat sterker”

Juan Ayuso heeft zijn debuutmaand bij UAE Emirates zeker niet gemist. Het 18-jarige toptalent wist in zijn derde wedstrijd voor de WorldTour-ploeg al een podiumplaats te behalen. In de Ordiziako Klasika werd hij geklopt door Luis Léon Sánchez. “Ik had graag gewonnen om de ploeg te bedanken”, reageert Ayuso.

De jonge Spanjaard werd na zijn overtuigende zege in de Giro d’Italia U23 meteen overgeheveld naar de profploeg van UAE Emirates. In de Giro dell’Appennino (zeventiende) debuteerde hij en ook in de GP Lugano (DNF) stond hij aan de start. De Ordiziako Klasika was Ayuso’s derde koers voor de ploeg.

“Ik ben blij met hoe het gegaan is”, vertelt hij na afloop. “De ploeg heeft de hele dag geweldig werk geleverd om mij in goede positie naar de slotklim te krijgen. Daar wilde ik aanvallen. Ik had graag gewonnen om de ploeg te bedanken voor het goede werk. Ik kon meedoen om de zege, maar Sánchez was net wat sterker aan het einde. De complimenten zijn voor hem.”

Het naseizoen van Ayuso begint volgende week in eigen land. “Ik rijdt de Clásica San Sebastián, wat mijn eerste WorldTour-wedstrijd zal zijn. Ik kijk er heel erg naar uit”, aldus de klimmer.