’18-jarig Belgisch talent slaat beloften over en wordt prof bij Lotto Dstny in 2024′

Jarno Widar zal vanaf 2024 koersen voor Lotto Dstny. De nog maar 18-jarige renner is momenteel nog een junior en verkiest er dan ook voor om de U23-categorie over te slaan. Dat nieuws meldt Het Nieuwsblad.

Widar, die momenteel uitkomt voor Crabbé Toitures-CC Chévigny, schreef dit jaar nog Kuurne-Brussel-Kuurne en de Ronde van Vlaanderen op zijn naam. De jonge renner behoort met andere woorden tot een van de beste Belgische junioren.

Volgens Het Nieuwsblad had Widar heel wat aanbiedingen van verschillende opleidingsploegen van WorldTour-ploegen, maar verkiest hij ervoor om een profcontract te tekenen bij Lotto Dstny. Dat Widar prof wordt, betekent echter niet dat hij steeds tussen de profs zal koersen. Door de UCI-regels is het ook mogelijk dat hij in actie komt voor de opleidingsploeg van Lotto Dstny, waardoor hij ook tegen leeftijdgenoten kan koersen.

"Chill as you like" 😎

Jarno Widar places his attack at the best moment and crosses the line alone to win the Tour of Flanders Youth – Men U19 🏆👏#Pickxsports #cycling #winner pic.twitter.com/eNc1QHOmjH

— Pickx Sports (@PickxSports) May 21, 2023