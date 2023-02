17 Nederlanders aan de start van eerste UAE Tour Women

Overzicht

Komende donderdag begint in de haven van Dubai de allereerste editie van de UAE Tour Women (9-12 februari). Er is de nodige Nederlandse inbreng: er staan liefst zeventien landgenoten op de voorlopige startlijst van de Women’s WorldTour-koers. We zetten de Nederlandse deelneemsters op een rijtje.

De organisatie achter de UAE Tour Women kan in de eerste editie van de rittenkoers rekenen op de aanwezigheid van maar liefst dertien Women’s WorldTeams. Alleen Jumbo-Visma en EF Education-TIBCO-SVB zijn niet van de partij.

De Nederlandse wielerploegen SD Worx, Team DSM en Liv Racing TeqFind, het Belgische Fenix-Deceuninck, Canyon-SRAM, FDJ-SUEZ, Human Powered Health, Israel-Premier Tech Roland, Movistar, Team Jayco AlUla, Trek-Segafredo, UAE Team ADQ en Uno X geven wel acte de présence.

Heel wat buitenlandse toppers

Van de Nederlandse deelneemsters, zijn Europees kampioene Lorena Wiebes, Ellen van Dijk, Pauliena Rooijakkers, Charlotte Kool, Thalita de Jong en Lonneke Uneken de meest in het oog springende namen. Er staan ook de nodige buitenlandse toppers aan de start: zo zijn Elisa Longo Borghini, Marta Cavalli, Silvia Persico, Marta Bastianelli, Grace Brown, Liane Lippert, Emma Norsgaard, Audrey Cordon-Ragot en Kristen Faulkner van de partij.

Lees meer: Eerste UAE Tour Women kent bergrit naar Jebel Hafeet

Canyon//SRAM Racing

24. Pauliena Rooijakkers

Fenix-Deceuninck

42. Evy Kuijpers

Human Powered Health

52. Nina Buijsman

54. Marjolein van ’t Geloof

Liv Racing TeqFind

81. Thalita de Jong

84. Jeanne Korevaar

86. Silke Smulders

Team Coop-Hitec Products

112. Emma Boogaard

Team DSM

122. Daniek Hengeveld

124. Charlotte Kool

125. Esmée Peperkamp

Team Jayco AlUla

134. Nina Kessler

Team SD Worx

141. Lorena Wiebes

144. Femke Markus

146. Lonneke Uneken

Trek-Segafredo

166. Ellen van Dijk

Zaaf Cycling Team

194. Mareille Meijering