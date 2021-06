1-2’tje voor Hessmann en Ballerstedt op Duits kampioenschap tijdrijden voor beloften

Michel Hessmann heeft de Duitse beloftentitel in het tijdrijden in de wacht gesleept. De renner van Jumbo-Visma Development Team was aan de finish negen seconden sneller dan zijn ploeggenoot Maurice Ballerstedt en behaalde zo zijn eerste overwinning van het seizoen.

De 20-jarige Hessmann kwam tot een eindtijd van 37:50 minuten en bleek uiteindelijk negen tellen sneller dan zijn ploegmaat Ballerstedt. Jon Knolle veroverde de bronzen medaille, maar moest aan de finish wel een minuut toegeven op winnaar Hessmann. “Het was vooral erg warm”, vertelde de nieuwe kampioen na afloop van zijn tijdrit.

“Het is een supergoed gevoel om hier de titel te pakken. Vooraf werd ik als de grote favoriet bestempeld, maar dan moet ik het nog maar zien waar te maken. Tijdens de tijdrit had ik een erg goed gevoel en ik ben blij dat ik het vertrouwen heb kunnen vertalen in winst.” Hessmann is na Mick van Dijke de tweede renner van Jumbo-Visma Development Team die deze week een nationaal kampioenschap tijdrijden wint.

Ballerstedt kan leven met een zilveren medaille. “Dit is een echte teamprestatie. Michel en ik kregen goed advies van Tony Martin en onze warming-up verliep perfect. Daar speelde de ploeg een grote rol in. Michel is de verdiende winnaar en ik ben er trots op dat ik negen seconden achter hem op de tweede plek finish.”