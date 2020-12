Wahoo KICKR Power V5.0: Upgrade van een toch al complete trainer

Wanneer je in het voorjaar in topconditie wil zijn, ontkom je er bijna niet aan om in de winter de zolderkamer op te zoeken. De afgelopen jaren heeft indoor training door steeds betere mogelijkheden een enorme vlucht genomen. Wahoo zette jaren geleden de standaard als het op direct drives aankomt. Dit jaar presenteert het zijn vijfde generatie KICKR. Wij kregen de Wahoo KICKR Power V5.0 enkele weken op proef en zochten uit hoe deze trainer de fietsbeleving binnen verder verbetert.

Mysterieuze poort

De KICKR 2020 (of v5 zoals Wahoo hem noemt) heeft op het eerste gezicht dezelfde buitenkant als zijn voorganger. Wanneer je iets kritischer kijkt en de trainer aan de achterkant optilt, dan valt er iets op. Er zit een poort naast de stroomkabel. Een mysterieuze poort waar op dit moment nog niet al te veel over bekend is.

Deze poort moet je in de toekomst in staat stellen om je Wahoo direct op je netwerk aan te sluiten. Dit kan handig zijn als je nog wel eens de verbinding verliest met bluetooth en ANT+. Softwareleveranciers zoals TrainerRoad en Zwift moeten hier hun applicaties op aanpassen zodat deze functionaliteit beschikbaar komt. Buiten dat heb je nog een extra accessoire nodig, die nu nog niet te koop is.

Het vliegwiel, de uitklapbare voeten en de aansluitingen, ze zijn allemaal exact hetzelfde als bij zijn voorgangers. Dat geldt ook voor de manier waarop je een fiets op de trainer plaatst. Alles gaat volgens het vertrouwde concept. Datzelfde kan je ook zeggen over het aantal decibel wat de trainer produceert. Met een goed geoliede ketting hoor je de trainer niet.

Flexibiliteit en comfort

Fietsen op een indoortrainer gaat vaak gepaard met het nodige afzien. Dat komt niet alleen omdat het binnen warmer is en de rijwind ontbreekt, maar ook het feit dat je fiets vastzit speelt een belangrijke rol. Het comfort van de banden en het meegeven van het frame is door de trainer onschadelijk gemaakt. Je fiets zit immers muurvast in de trainer.

De afgelopen jaren zijn er verschillende hobbyprojecten gestart om tijdens het binnenfietsen wat meer flexibiliteit en beweging te hebben. Hierbij moet je denken aan een grote beweegbare plaat onder je trainer die niet als een blok stevig op de grond staat, maar meegeeft. Trek je bijvoorbeeld een sprint aan, dan beweegt de trainer en je fiets iets mee. Wahoo heeft in zijn jongste generatie KICKR een soortgelijke oplossing toegevoegd in de vorm van AXIS-feet.

De trainer wordt geleverd met drie setjes AXIS-voetjes. Welk voetje je onder de KICKR plaatst, hangt af van je gewicht. Het kleinste voetje mag je gebruiken tot 63 kilo, de middelste tot 81 kilo en de grootste mag je monteren als je meer dan 81 weegt. De eerlijkheid gebied mij te zeggen dat ik door mijn extra coronakilo’s het breedste voetje onder de KICKR zet. Het is voor mij een grensgeval en als we richting de zomer gaan, monteer ik zeker het middelste voetje, maar mede door het lezen van de bijgevoegde handleiding is mijn keuze snel gemaakt. Wahoo waarschuwt namelijk in de handleiding dat onjuist gebruik van de AXIS-voet kan resulteren in schade aan je fiets en trainer, maar dat je ook moet oppassen voor blessures. Let er dus goed op welk voetje je monteert.

Mijn eerste beoordeling na een paar ritjes is neutraal. Het voelt meer als een gimmick dan dat het echt wat toevoegt. Ik merk er ook niet veel van omdat mijn trainer standaard op een Wahoo-trainermat staat.

Na verloop van tijd stel ik mijn mening bij. Gaandeweg begin ik de flexibiliteit van de trainer en fiets te waarderen. Omdat de beweging maximaal 5% is, duurt het even voordat ik het in de gaten heb. Wanneer ik het eenmaal door heb, bevalt het prima. Je zit toch iets minder stijf en vast op de fiets. Dat uit zich in een stukje extra comfort als ik binnen aan het afzien ben. Of ik nu zoveel frisser van mijn fiets afstap na een dik uur blokjes trainen, weet ik niet. Maar alle hulp is welkom.

Interessant detail is dat de voetjes ook beschikbaar komen als losse accessoire voor de vorige KICKR, generatie v4. Online zijn ze te koop voor € 79,95.

Nooit meer kalibreren

Bij vorige edities was de kalibratie wel een dingetje. Daar stond ik dan met de vorige generatie KICKR. Naar mijn idee klaar voor een race op Zwift. Mijn schoenen stevig aangedraaid, de bidons gevuld en de tot dan toe droge handdoek binnen handbereik. Gefocust om de strijd aan te gaan met het virtuele peloton. Wanneer de race bijna begint, bedenk ik mij dat ik eigenlijk een spindown had moeten doen.

Een spindown zorgt ervoor dat je een gekalibreerde trainer hebt en dat de afwijking minimaal is. Voor mij was het te laat en ik ging van start, maar in mijn achterhoofd bleef die spin down rondzingen. Of dit in mijn voor- of nadeel is geweest weet ik natuurlijk niet, maar bij de nieuwste KICKR is een spin down gelukkig overbodig. Je hoeft je geen zorgen te maken over kalibratie en afwijking, want dit gebeurt tijdens het fietsen vanzelf. Dat vind ik echt van toegevoegde waarde, want ik vergat het altijd te doen. De spin down vindt nu automatisch plaats tijdens het fietsen, zonder dat je daar als fietser over na hoeft te denken. Wat mij betreft een welkome toevoeging.

Marginal gains

Als je de eerdere KICKRs puur hebt gebruikt voor Zwift en wat trainingen, dan was je zoals ik wellicht niet heel erg bezig met getallen over hoe nauwkeurig je wattage is. Wellicht spreek ik enkel voor mijzelf, maar een kleine afwijking heb je altijd en daar kan ik persoonlijk prima mee leven.

Wahoo levert ook de fietstrainers voor INEOS Grenadiers. Voor dergelijke top teams is zelfs een half procent wel degelijk van belang. Het kan net die banddikte verschil zijn aan de finish of die paar seconden in een beslissende tijdrit. Werk aan de winkel, want het vorige model KICKR had nog een afwijking van rond de 2 procent.

Hoewel de concurrentie al claimde dat de afwijking van hun smart trainers rond de 1 procent lag, is Wahoo met hun v5 er naar eigen zeggen in geslaagd om dit getal te benaderen. De vraag blijft wel wat de baseline dan is voor zo’n meting. Een meting uit de crank werkt weer anders dan met pedalen of in dit geval via een trainer. Zelf ben ik niet in de gelegenheid geweest om de proef op de som te nemen, maar Wahoo claimt dus dat deze KICKR nauwkeuriger is dan zijn voorgangers. Hiermee kan het de concurrentie met andere trainers moeiteloos aan.

Conclusie

Ruim 500 virtuele kilometers op zolder en mijn oordeel is daar. Wahoo zet op het eerste gezicht een kleine stap vooruit met de nieuwe KICKR. Ik zeg bewust ‘op het eerste gezicht’, want ik hoop dat ze met de mysterieuze poort aan de achterkant nog wat gave features uit de hoge hoed toveren.

Hoewel ik de functie van de nieuwe voetjes in eerste instantie niet opmerkte, werd dit na verloop van tijd anders. Het niet meer zo stijf, statisch en onbeweeglijk op je fiets zitten, ervaar ik na enkele ritten als een meerwaarde. Dat je iets meer flexibiliteit hebt, valt denk ik pas echt goed op als je geen mat onder je trainer hebt. Ik ben benieuwd wat er met de flex gebeurt als ik iets lichter ben en het andere voetje kan monteren. Het mag dan maar 5% flexibiliteit zijn wat Wahoo hiermee toevoegt, het geeft net wat meer ontspanning op je fiets.

Dat je voor een gekalibreerde trainer geen spin down meer hoeft uit te voeren, vind ik een groot voordeel. De procedure komt eigenlijk nooit uit en het moet altijd gebeuren als je er geen tijd voor hebt. Het proces van de spin down doet de KICKR zelf voor je, zonder dat je iets in de gaten hebt. Altijd een gekalibreerde trainer zonder afwijking.

Tel bij de bovenstaande punten op dat de nieuwste KICKR even nauwkeurig is als de concurrentie, dan kun je wel stellen dat Wahoo progressie heeft geboekt. Met een afwijking van maximaal 1% staan ze op gelijke hoogte met andere trainers uit het hoogste segment.

De KICKR kan 2200 Watt aan en een stijgingspercentage tot wel 20% nabootsen. Standaard wordt een 11-speed Shimano cassette (11-26) meegeleverd. De Wahoo KICKR Power V5.0 is verkrijgbaar voor € 1.199,-. Vanwege de grote vraag naar fietstrainers, is de KICKR bij menig winkel al uitverkocht. Het loont echter de moeite om te informeren bij jouw lokale fietsenhandelaar, want de nodige winkels hebben nog exemplaren op voorraad.

Ik heb naar volle tevredenheid gebruik gemaakt van de nieuwste KICKR. Het nieuwe model is misschien niet extreem vernieuwend, maar waarom zou je iets wat al heel goed is rigoureus aan willen passen? Met de kleine aanpassingen die gedaan zijn, zet Wahoo naar mijn mening weer een mooie stap voorwaarts.

Verantwoording:

Wahoo is mediapartner van WielerFlits en ondersteunt op deze manier ons platform. Dit artikel is in samenwerking met Wahoo tot stand gekomen, maar het onderwerp geschreven door een redacteur van WielerFlits. De Kickr hebben wij na afloop ingeleverd.