Op de fiets van Nantes naar de Mont Saint-Michel

In Bretagne hebben de vijf steden Nantes, Saint-Nazaire, La Baule, Rennes en Saint-Malo een fietsroute uitgezet van Nantes naar de Mont-Saint-Michel. Het totale traject is 500 kilometer lang en leidt over delen van de bewegwijzerde fietsroutes La Loire à Vélo, La Voie 2 Bretagne, La Vélodyssée en La Vélomaritime.



Een geweldig avontuur door Bretagne

Een unieke fietstocht door een oud gebied. Zo laat deze fietsroute van de Atlantische Oceaan naar het Kanaal zich het beste omschrijven. Laat je inspireren door deze prachtige route en ontdek de beste adresjes op het gebied van kunst en gastronomie. Een unieke fietstocht door een oud gebied. Zo laat deze fietsroute van de Atlantische Oceaan naar het Kanaal zich het beste omschrijven. Laat je inspireren door deze prachtige route en ontdek de beste adresjes op het gebied van kunst en gastronomie. Ontdek meer over fietsen in Bretagne

De fietstocht van Nantes naar de Mont-Saint-Michel is opgedeeld in zes etappes. In de gids vind je alle informatie over de toeristische en culturele bezienswaardigheden langs het traject, bijzondere eetadresjes en accommodaties, fietsenmakers en fietsverhuurders.

Etappe 1: Nantes – Saint-Nazaire

Met een honderdtal kunstwerken in de openbare ruimte is Nantes de meest creatieve stad van Frankrijk. Ook de Machines de l’Île en het Château des ducs de Bretagne moet je zeker bezoeken. Bewonder de kunstcollectie van Estuaire, waaronder de slang Serpent d’Océan. In Saint-Nazaire is Escal’Atlantic een must see. Dit museum brengt de geschiedenis in beeld van de trans-Atlantische cruiseschepen.

Etappe 2: Saint-Nazaire – Pénestin

Onderweg vind je La Baule, een van de mooiste baaien ter wereld, en de zoutpannen van Guérande met Terre de Sel, waar al bijna twintig jaar lang op traditionele wijze zout wordt gewonnen.

Etappe 3: Pénestin – Redon

Je fietst door het heel gevarieerde Bretonse coulisselandschap, karakteristieke dorpen en stadjes met een rijke geschiedenis, en je passeert de mooie natuur langs de rivier de Vilaine.

Etappe 4: Redon – Rennes

Bezoek de Bretonse hoofdstad Rennes met haar sfeervolle kasseienstraten en kleurrijke traditionele vakwerkhuizen. Wandel in het prachtige Parc du Thabor en geniet van lokale gerechten in gezellige bistro’s.

Etappe 5: Rennes – Saint-Malo

Volg vanuit Rennes het Canal d’Ille-et-Rance, het oudste kanaal van Bretagne, en ontdek Hédé-Bazouges met de bijzondere elf opeenvolgende sluizen. Houd een pauze in de mooie middeleeuwse stad Dinan.

Etappe 6: Saint-Malo – Le Mont-Saint-Michel

Rendez-vous in Saint-Malo, de volledig ommuurde vestingstad met fantastische uitzichten op de stranden, forten en havens. Na een proeverij van oesters in Cancale zet je koers naar de Mont-Saint-Michel, die ook wel het achtste wereldwonder wordt genoemd.

foto: Martin Argyroglo/LVAN foto: Alexandre Lamoureux foto: Martin Argyroglo/LVAN foto: A. Lamoureux foto: Martin Argyroglo / LVAN foto: Franck Tomps / LVAN foto: Franck Tomps / LVAN

Deze ongekende samenwerking heeft geleid tot een buitengewone ontdekkingsroute voor fietsers! Een aanrader om op een ontspannen manier en in alle vrijheid te toeren. De Traversée moderne is een geweldig avontuur! Achter elke bocht wacht een nieuwe verrassing.

Een beklimming wordt dikwijls beloond met een fantastisch uitzicht. Van de Atlantische Oceaan naar het Kanaal, tussen land en zee, onthult de Traversée moderne d’un vieux pays minder bekende parels, verborgen strandjes, divers landschap, grote tentoonstellingen en leuke pauzeplekjes om de streek op een heel andere manier te ontdekken.

Een geweldig avontuur door Bretagne

Een unieke fietstocht door een oud gebied. Zo laat deze fietsroute van de Atlantische Oceaan naar het Kanaal zich het beste omschrijven. Laat je inspireren door deze prachtige route en ontdek de beste adresjes op het gebied van kunst en gastronomie. Een unieke fietstocht door een oud gebied. Zo laat deze fietsroute van de Atlantische Oceaan naar het Kanaal zich het beste omschrijven. Laat je inspireren door deze prachtige route en ontdek de beste adresjes op het gebied van kunst en gastronomie. Ontdek meer



Alle informatie over de fietsroute Traversée moderne d’un vieux pays à vélo vind je in de Nederlandstalige gids en op de website Voyage-en-Bretagne.com.