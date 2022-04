Zwitserse ploeg met topmountainbiker Mathias Flückiger in Ronde van Romandië

Naast alle WorldTeams en het ProTeam Kern Pharma verschijnt ook een Zwitserse nationale ploeg aan de start van de Ronde van Romandië. Bondscoach en voormalig prof Michael Albasini heeft onder andere mountainbiker Mathias Flückiger, afgelopen zomer nog winnaar van het zilver op de Olympische Spelen van Tokio, geselecteerd.

Voor Flückiger is het niet voor het eerst dat hij aan het vertrek staat van de Ronde van Romandië. Ook in 2019 en 2021 deed de 33-jarige renner mee met de nationale ploeg. In maart kwam hij ook al in een wegkoers in actie en reed hij de Istrian Spring Trophy. Daarna verruilde hij zijn racefiets voor de mountainbike om deel te nemen aan onder andere de Wereldbeker van Petrópolis, waar hij zesde eindigde in de shortrace en veertiende in de olympische crosscountry.

Met Filippo Colombo, vijfde in de Wereldbeker van Petrópolis, Nils Brun, die zich intussen steeds meer op het wegwielrennen richt, en Dario Lillo (ook een bekende naam in het veldrijden) treffen we nog meer mountainbikers aan in de ploeg, terwijl Valère Thiébaud het wegwielrennen met het baanwielrennen combineert. Antoine Debons en Yannis Voisard, vorig jaar winnaar van een rit in de Giro d’Italia voor beloften, maken de selectie compleet.