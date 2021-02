Zweeler Voorjaarsklassiekersspel 2021: Minimaal 8.000 euro aan prijzen

De Omloop het Nieuwsblad is de traditionele opening van het Vlaamse voorjaar. En ook het startpunt van het Voorjaarsklassiekersspel van Zweeler. De prijzenpot begint dit jaar met 8.000 euro en de eerste prijs bedraagt 2.000 euro.

De vijftien belangrijkste wedstrijden zijn opgenomen in het Voorjaarsklassiekerspel en alle renners hebben een waarde gekregen. Mathieu van der Poel en Wout van Aert voeren de lijst aan met respectievelijk 50 en 48,2 miljoen. Het is aan de spelers om een zo’n goed mogelijk team samen te stellen bestaande uit twintig renners en de winnaars van de topklassiekers te voorspellen. Een flinke puzzel, maar als de Omloop eenmaal gestart is kan er rustig achterover geleund worden.

Klik hier om direct naar het Voorjaarsklassiekersspel 2021 te gaan met minimaal 8.000 euro aan prijzen.

Voorjaarsklassiekersspel Road to Leuven: 1e prijs is 10.000 Euro met een prijzenpot van 60.000 euro!

Zweeler heeft daarnaast een Voorjaarsklassiekersspel voor de Road to Leuven. Dit spel werkt net even iets anders, maar is zeker niet minder leuk. Alle renners zijn onderverdeeld in zes groepen en in totaal mag je 22 renners kiezen (per groep een maximum aantal). En deelname kost slechts 5 euro per team.

Geldprijzen zijn er niet direct te winnen met dit spel, maar de beste vijf teams winnen wel een ticket voor het finalespel van de Road to Leuven. Tijdens de WK Wegwedstrijd in september mag iedereen met een ticket een team maken waarbij het beste team 10.000 euro wint! En zelfs de nummer laatst verdient nog 100 euro. De totale prijzenpot is gevuld met 60.000 euro.

Klik hier om direct naar het Voorjaarsklassiekersspel 2021 Road to Leuven te gaan met een prijzenpot van 60.000 euro!

Veel plezier!

