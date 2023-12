dinsdag 12 december 2023 om 19:30

Zware Blockhaus-klim scherprechter in Giro d’Italia Women 2024

Het parcours van de Giro d’Italia Women (7-14 juli) is bekend. RCS Sport, die vanaf 2024 de organisatie overneemt van PMG Sport/Starlight, heeft onder meer een bergetappe uitgetekend met finish op de zware beklimming van de Blockhaus.

Maar de rensters beginnen op zondag 7 juli eerst met een tijdrit van bijna vijftien kilometer in Brescia. Vervolgens trekt de Giro-karavaan vanuit het noorden naar het zuiden. De meerdaagse wielerkoers bleef de voorbije jaren vooral in het noorden van Italië, maar in 2024 trekken de deelneemsters door de regio’s Lombardije, Emilia-Romagna, Umbrië, de Marken en de Abruzzen.

De eerste rit-in-lijn, die van Sirmione naar Volta Mantovana, is op maat van de rappe vrouwen in het peloton. Na een eerste sprinterkans volgt er op dag drie een eerste pittige klimopdracht, aangezien de finishstreep is getrokken op een goed tien kilometer lange slotklim (aan een gemiddelde van 6%) naar Toano. Ook in de vierde etappe, met aankomt in Urbino, is het in de finale flink klimmen geblazen.

De sprinters zullen de vijfde etappe van Imola naar Urbino ongetwijfeld met rood omcirkelen in het routeboek, terwijl de zesde etappe van San Benedetto del Tronto naar Chieti – twee bekende start- en/of finishplaatsen in Tirreno-Adriatico – dan weer is geknipt voor de springveren in het peloton. Het is bovendien ook de langste etappe (155 kilometer) in de Giro.

Het venijn zit hem in de komende editie van de Giro d’Italia voor vrouwen echt in de staart. De voorlaatste rit voert namelijk over de Passo Lanciano naar de zeer zware Blockhaus. Deze toch wel mythische berg is goed voor bijna 14 kilometer klimmen aan gemiddeld 8,5%. De achtste en laatste etappe speelt zich af tussen twee bekende ‘Giro-plaatsen’ Pescara en L’Aquila en heeft alle ingrediënten voor een geweldige sportieve climax.

















Routeschema Giro d’Italia Women 2024 (7-14 juli)

07/07 – Etappe 1: Brescia – Brescia (14,6 km, ITT)

08/07 – Etappe 2: Sirmione – Volta Mantovana (102 km)

09/07 – Etappe 3: Sabbioneta – Toano (111 km)

10/07 – Etappe 4: Imola – Urbino (133 km)

11/07 – Etappe 5: Frontone – Foligno (111 km)

12/07 – Etappe 6: San Benedetto del Tronto – Chieti (155 km)

13/07 – Etappe 7: Lanciano – Blockhaus (123 km)

14/07 – Etappe 8: Pescara – L’Aquila (109 km)