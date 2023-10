vrijdag 13 oktober 2023 om 18:24

Giro Donne wordt Giro d’Italia Women in 2024

De Giro Donne zal vanaf volgend jaar de Giro d’Italia Women heten. RCS Sport, die vanaf 2024 de organisatie overneemt van PMG Sport/Starlight, heeft vrijdag wat meer informatie gegeven over de volgende editie van de Italiaanse rittenkoers.

De details over het parcours zijn nog niet voorgesteld. De organisatie deelde mee dat door late wijzigingen de presentatie is uitgesteld, maar dat de details binnen de maand zullen volgen. Het is wel al bekend dat de Giro d’Italia Women in 2024 zal doorgaan van 7 tot 14 juli.

Verder zal de Giro voor vrouwen acht etappes lang zijn, vorig jaar waren dat nog negen etappes. Tot slot werd ook een gloednieuwe trofee voorgesteld. Deze trofee, die een infinity loop moet voorstellen, zal vanaf 2024 worden uitgereikt van de eindwinnares van de Giro d’Italia Women 2024.