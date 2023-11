dinsdag 7 november 2023 om 17:05

Zussen Daria en Wiktoria Pikulik worden ploeggenotes in 2024

Wiktoria Pikulik rijdt vanaf 2024 voor Human Powered Health. De 25-jarige Poolse wordt zo ploeggenote van haar één jaar oudere zus Daria Pikulik. Laatstgenoemde heeft haar contract bij het Amerikaanse team namelijk met één jaar verlengd.

“Het is eenieders droom om onderdeel te zijn van een WorldTour-team”, zegt Wiktoria, die overkomt van het Poolse MAT Atom Deweloper Wrocław, op de site van Human Powered Health. “Mijn ouders zijn zo trots dat we samen voor hetzelfde team gaan rijden en dat dit in de WorldTour is. We koersen en trainen sinds de eerste dag van onze carrières, dus ik kijk er erg naar uit om samen met haar de grootste wedstrijden te doen.”

Wiktoria werd in 2022 Pools kampioene op de weg. Het afgelopen seizoen was een negende plaats in de Veenendaal – Veenendaal Classic (1.1) haar meest opvallende uitslag. Ze is in het verleden vooral ingezet als sprintaantrekker. Ook is ze, net als Daria, actief op de baan. De twee reden samen de koppelkoers op de Olympische Spelen in Tokyo en eindigden daar als zesde.

Daria

Op de weg brak Daria door in 2023, haar eerste seizoen voor Human Powered Health. Ze schreef zes wedstrijden op haar naam, waarvan twee op het hoogste niveau. Opvallend: ze won met de openingsrit in de Santos Tour Down Under en de Tour of Guangxi zowel de eerste als de laatste wedstrijd van de Women’s WorldTour. “Ik wil schreeuwen hoe blij ik ben, ik ben zo blij dat ik blijf”, jubelt Daria. “Dit jaar was heel goed voor ons en ik hoop dat volgend jaar nog beter kan zijn.”