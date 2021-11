Astana Qazaqstan komt met een eigen opleidingsploeg

Astana Qazaqstan lanceert een eigen opleidingsploeg. De WorldTour-ploeg, die volgend jaar weer geleid wordt door Alexander Vinokourov, maakt bekend dat het in 2021 een eigen beloftenteam krijgt op continentaal niveau: Astana Qazaqstan Development Team.

Astana had van 2012 tot en met 2014 al een eigen continentale ploeg, maar nadat drie renners (Ilya Davidenok, Victor Okishev en Artur Fedosseyev) in een jaar positief testten op dopinggebruik werd een streep door het project gezet.

Dat team maakte nog wel een doorstart als Seven Rivers en later was er ook nog een Astana City-ploeg met een continentale licentie. Ook haalde Astana de afgelopen jaren de nodige renners over van Vino-Astana Motors, het vroegere Vino4ever.

Welke renners in 2021 uitkomen voor het Astana Qazaqstan Development Team, is nog niet bekend.

🇰🇿⚡️Astana Qazaqstan Team set to create a new Continental Development Team

We are happy to announce the creation of a new UCI Continental team for U23 riders. The new project will be named Astana Qazaqstan Development Team.@AstanaQazDev #AstanaQazDevelopment pic.twitter.com/dnbf98BRvn

— Astana – Premier Tech (@AstanaPremTech) November 10, 2021