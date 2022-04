Zoe Bäckstedt en Henrik Pedersen winnen EPZ Omloop van Borsele bij junioren

De EPZ Omloop van Borsele is bij de junioren vrouwen gewonnen door Zoe Bäckstedt. De talentvolle Britse won vrijdag al de openingsrit en voegde daar zondag een indrukwekkende solozege aan toe. Ook het eindklassement schrijft Bäckstedt op haar naam.

Bäckstedt won de laatste etappe van 76 kilometer in en rond ‘s-Heerenhoek met een voorsprong van 51 seconden. Nienke Veenhoven werd tweede, voor Babette van der Wolf. In het eindklassement stond naast de 17-jarige Bäckstedt ook haar landgenote Izzy Sharp. Anna van der Meiden eindigde als derde.

Ook de junioren mannen reden vandaag de EPZ Omloop van Borsele, maar voor hun was het een eendagskoers. Na 134 kilometer kwam de Deen Henrik Pedersen solo over de finish, drie seconden voor thuisrijder Stef Koning. Plek drie was een halve minuut later weggelegd voor Nick Bangert uit Duitsland.

Zaterdag werd ook bij de elite vrouwen gekoerst in Zeeland: Maaike Boogaard wist solo te winnen in ‘s-Heerenhoek.